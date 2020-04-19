Коронавирус в РФ: за сутки зафиксировали еще более 6 тыс случаев заболевания

В связи с распространением коронавируса в РФ зафиксировали еще более 6 000 случаев заболевания среди населения.

За сутки в России зафиксировали еще 6060 случаев заболевания на COVID-19, общее количество заболевших возросло до более 42 тысяч.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб РФ по мониторингу распространения коронавируса.

"За сутки в России зафиксировали еще 6060 случаев заболевания на COVID-19, сообщает оперативный штаб. Умерли за минувшие сутки 48 человек, выздоровели 234 человека. Всего до 19 апреля зарегистрировано 42853 случая коронавируса в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.