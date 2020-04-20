Ряд стран Евросоюза сегодня снимают часть карантинных ограничений

Новости мира:В пяти странах Евросоюза с понедельника, 20 апреля, отменяют часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В понедельник власти пяти стран Евросоюза отменяют часть карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Deutsche welle.

В Германии будет разрешено открытие коммерческих площадей площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалонов, магазинов велосипедов и книг.

Чешская Республика запускает пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни. Рынкам разрешается возобновить работу. Граждане также могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин.

Франция разрешит возобновить посещение домов престарелых. Физический контакт по-прежнему запрещен. Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно. Стоит отметить, что коронавирус был зафиксирован в 45% французских домов престарелых.

В Норвегии возобновят работу детские сады, а также некоторые специалисты в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.

В Польше в воскресенье зафиксирован самый большой всплеск новых случаев заражения коранавирусом — 545 человек. Несмотря на это, власти страны вновь открывают для посещения парки и леса. Увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.