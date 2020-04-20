Австрия может открыть границу для туристов уже летом

Новости мира:Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса.

Власти Австрии рассматривают возможность открытия границы для туристов из Германии уже в этом летнем сезоне.

Об этом в интервью Die Presse заявила министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кестингер.

"Ограничение свободы путешествий будет оставаться у нас в течение следующих нескольких месяцев. Но если другие страны также будут на очень хорошем и позитивном пути (как например, Германия), то, конечно, есть возможность достичь определенной двусторонней договоренности", - заявила она, впрочем, не сообщив деталей.

По словам министра, учитывая положительную тенденцию с Covid-19 в Австрии федеральное правительство планирует постепенно ослаблять ограничения - "мы также планируем, что летом будет туризм с целью отдыха".

При этом Кестингер заявила, что сейчас пока нельзя оценить, как будет дальше развиваться ситуация с Covid-19 и не следует исключать новых волн заражения, а значит – и новых ограничительных мер.

"Пока не будет медикаментов или вакцины, мы будем вынуждены жить в условиях больших перемен", - подчеркнула она.

Правда, единодушного решения в коалиционном правительстве Австрии относительно открытия границ для немецких туристов не существует.

Комментируя высказывания Кестингер, в Минздраве Австрии заявили, что желание туристической отрасли является понятным, но "все будет зависеть от развития пандемии коронавируса в Австрии и в мире".

"Министерство здравоохранения изучит в свое время необходимые предпосылки для этого", - говорится в комментарии агентству АРА.

По данным статистики, немецкие туристы в летний сезон занимают до 40% мест в австрийских отелях.