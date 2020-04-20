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В Австрии за сутки зафиксировали менее 100 новых случаев коронавируса

В Австрии за сутки зафиксировали менее 100 новых случаев коронавируса
04:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии за сутки впервые за долгое время зафиксировано менее 100 новых случаев заражения.

В Австрии продолжается позитивный тренд противодействия коронавирусу: в течение минувших суток впервые за долгое время зафиксировано менее 100 новых случаев заражения.

Об этом информирует министерство Австрии по вопросам социальной защиты и здравоохранения.

"В Австрии сохраняется положительная тенденция: за последние 24 часа рост количества новых случаев Covid-19 снова заметно уменьшился – до уровня 0,5%", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, за сутки зарегистрировано 78 новых случаев инфицирования. Общее количество лиц, зараженных коронавирусом, составляет 14 749. Скончались 452 больных.

При этом за минувшие сутки выздоровели 287 австрийцев. По состоянию на воскресенье в стране насчитывается 3796 "активных" случаев Covid-19.

Тем временем глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер призвал граждан продолжать ответственно относиться к ограничениям, соблюдать дистанцию и личную гигиену. По его словам, постепенная отмена карантина, которая началось на этой неделе, может разрушить все достижения. Власти ожидают, что статистические данные о последствиях этих первых шагов будут видны во второй половине следующей недели.

Об эффективности "быстрого и жесткого" подхода Австрии к противодействию коронавирусу заявил и федеральный канцлер Себастиан Курц. В видеоинтервью американскому телеканалу CNN он сообщил, что "ситуация сейчас под контролем, даже в больницах".

Пройдя коронавирусный локдаун: В Австрии открылось большинство магазинов

"У нас фиксируется лишь около 100 новых заражений за день, и мы очень рады, что среагировали так быстро и решительно", - подчеркнул глава правительства.

По словам Курца, власть сейчас пытается "открывать" Австрию медленно, шаг за шагом. Так, все магазины должны открыться в начале мая, а рестораны - в середине месяца.

"Мы делаем двухнедельные шаги, чтобы увидеть, как развивается ситуация, и не наблюдается ли снова рост заражений", - заявил Курц.

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Австрия, Коронавирус, COVID-2020.
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