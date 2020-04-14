Пройдя коронавирусный локдаун: В Австрии открылось большинство магазинов

Новости мира:В связи с ослаблением карантинных меры в Австрии снова открылись магазины.

В Австрии сегодня открылось большинство магазинов после масштабного локдауна, вызванного пандемией нового коронавируса, который продолжался несколько недель.

Таким образом, Австрия стала одной из первых стран Евросоюза, которая ввела такие послабления после четырех недель ограничительных мер, сообщает Deutsche Welle.

Свой бизнес позволили открыть, в частности, владельцам книжных магазинов, магазинов одежды, хозяйственных товаров, цветов и других магазинов. Они смогут работать только при условии соблюдения строгих правил гигиены.

Кроме того, покупатели должны носить маски и пользоваться тележками, если они есть. Это необходимо для соблюдения дистанции между людьми. Также сотрудники магазинов должны регулировать количество людей внутри.

Из-за строгих санитарных правил перед некоторыми магазинами сразу же после открытия образовались большие очереди.

Жители Австрии должны носить маски и соблюдать дистанцию во время поездок в общественном транспорте.

Благодаря ослаблению ограничительных мер должны открыться около 80% магазинов, в том числе только в Вене 4,5 тыс. магазинов. Если же их владельцы не будут соблюдать правила, например, по количеству людей внутри, им грозит штраф до 3600 евро.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), в Австрии официально подтвердили более 14 тыс. случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Вследствие болезни погибли 384 человека, более 7,6 тыс. человек выздоровели.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.