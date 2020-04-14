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Смерть от хлорохина: В Бразилии прекратили испытания по лечению COVID-19 высокими дозами

Смерть от хлорохина: В Бразилии прекратили испытания по лечению COVID-19 высокими дозами
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Бразилии медики после неудачных испытаний больших доз хлорохина для лечения от коронавируса на людях заметно снизили дозы.

Бразильские ученые приостановили прием повышенных доз хлорохина – противомалярийного препарата, который сегодня часто рассматривают как потенциально эффективное средство лечения коронавирусной болезни. 

Как сообщает Naked Science, отчет исследователей был опубликован на портале препринтов medRxiv.org (работа еще не прошла рецензирование). В клинических испытаниях участвовал 81 пациент, которых госпитализировали с ОРВИ в городе Манаусе (бразильский штат Амазонас). Впоследствии почти у половины из них методом ПЦР выявили COVID-19.

Участников исследования поделили на две группы: первая (41 человек) должна была получать дозу в 600 миллиграммов хлорохина дважды день в течение 10 суток, вторая (40 человек) — по 450 миллиграммов два раза в первый день, а затем по одному разу на протяжении пяти дней.

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Пациенты старше 75 лет были включены в группу с высокой дозировкой, при этом само исследование проводили двойным слепым методом — ни больные, ни их врачи не знали, какую дозу они получали. Параллельно все испытуемые принимали антибиотики цефтриаксон и азитромицин.

На шестой день исследование пришлось скорректировать и приостановить набор пациентов в первую группу. Как объяснили ученые, предварительные результаты показали, что прием высоких доз хлорохина на протяжении 10 дней нельзя рекомендовать при лечении covid-19 из-за риска нарушений нормального (синусового) ритма сердца, характеризующихся учащенным сокращением желудочков.

"Прием больших доз хлорохина имел тенденцию к повышенной летальности (17%), чем более низкая дозировка.  Секреция дыхательных путей на четвертый день была отрицательной только у одного пациента. Смертность составила 13,5%. Только два из 11 случаев смерти произошли среди пациентов старше 75 лет. Восемь из 11 умерших имели подтвержденный Covid-19 до смерти. Основываясь на полученных данных, комиссия по проверке и безопасности данных рекомендовала немедленно прекратить прием высокой дозы. Все пациенты из этой группы должны вернуться к приему низкой дозы хлорохина", — сообщают авторы работы.

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Результаты этого исследования должны стать "красным флагом" для научных групп по всему миру, чтобы "избежать еще большего количества ненужных смертей", резюмировали ученые.

Хлорохин был выделен в качестве потенциального лекарства от COVID-19 после того, как показал многообещающие результаты исследований в Китае. Существует несколько версий хлорохина - синтетической формы хинина, которая происходит из хинных деревьев. Хлорохин сегодня используется для лечения коронавируса по всему миру, в том числе, в Украине.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Бразилия, Медики, Коронавирус, Covid-19, Хлорохин.
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