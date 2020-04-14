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Пандемия COVID-19 в США - более 587 тыс зараженных и почти 24 тыс погибших

Пандемия COVID-19 в США - более 587 тыс зараженных и почти 24 тыс погибших
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с большими вспышками распространением коронавируса в США уже более чел полмиллиона людей заболели COVID-19 и около 24 000 умерли.

Количество людей, умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах Америки 14 апреля, уже превысило 23 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Так, по состоянию на утро вторника общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составляет 587 173, а из них летальных - 23644. 

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В то же время излечились от болезни уже 36 948 человек.

Следует заметить, что за последние сутки в стране от COVID-19 умерли 1535 человек – почти столько же, как накануне.

Как известно, США являются сейчас "лидером" по количеству больных коронавирусом в мире. 

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На территории Соединенных Штатов худшая эпидемиологическая ситуация сложилась в Нью-Йорке (195 655 больных).

Ранее главный инфекционист страны Антонио Фоче заявил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией. Он отметил также, что "не может гарантировать", что избиратели смогут лично прийти на избирательные участки в ноябре, поскольку осенью-зимой возможна вторая волна эпидемии коронавируса. 

В свою очередь, губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо отметил, что "худшее уже позади", но карантин еще продлят на длительное время.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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США, Америка, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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