В Испании решили немного смягчить карантин

Новости мира:Власти Испании ослабили карантин из-за спада заболеваемости COVID-19.

Испания снизить ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, и открыла часть предприятий в связи с заметным падением уровня заболеваемости и смертности от COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сотни тысяч работников не критично важных отраслей вернулись к работе в Испании с этого понедельника. Страна ослабила условия карантина ввиду падения уровня смертности от коронавируса за последние сутки до 517 человек", - говорится в сообщении.

Всего на свои рабочие места вернулись около 300 тысяч человек.

В то же время другие западноевропейские государства всерьез обдумывают свои дальнейшие шаги в этом направлении - не приведет ли ослабление мер безапасности к новой вспышке болезни?

Премьер-министр Испании Педро Санчез, со своей стороны, подчеркивает, что страна и в дальнейшем должна оставаться на жестком карантине, несмотря на ряд отдельных ослаблений.

Так, следует заметить, что магазины, бары и общественные учреждения будут закрыты как минимум до 26 апреля.

Также, как известно, те, кто уже возвращаются на работу, обязаны и далее носить защитные маски и соблюдать физическую дистанцию с коллегами.

Необходимо подчеркнуть, что, по словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллы, страна уже "прошла пик распространения коронавируса".

По состоянию на утро 14 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Испании составляет 171 тысячу, включая 17 756 смертей и 64 727 выздоровлений. Эта статистика делает Испанию второй наиболее пораженной COVID-19 страной мира после США.