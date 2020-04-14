В Прибалтике зафиксировали свыше 3 тысяч случаев COVID-19

Новости мира:В Балтии количество инфицированных коронавирусом возросло до 3 100.

Число случаев коронавируса, зафиксированных в странах Балтии, возросло до 3100 человек.

Согласно данным на сайте Департамента здоровья Эстонии, больше всего заболевших в этой республике - 1373 человека. За сутки в стране выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 4 смерти. Всего от коронавируса в Эстонии умер 31 человек.

Отмечается, что 146 заболевших эстонцев нуждаются в стационарном лечении, 11 из них находятся на контролируемом дыхании. 115 человек были выписаны из больниц.

В Литве, по сообщению Минздрава, зафиксировано 1070 случаев COVID-19, причем в понедельник медики подтвердили 8 новых.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 2 человек. Количество инфицированных в стране достигло 657. Госпитализированы 46 пациентов, в том числе 43 с умеренным течением заболевания, 3 - с тяжелым.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 14 апреля общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 1 926 235, из них 119 724 летальных, 452 367 человек выздоровели.