В Германии падает число заражений COVID-19

Новости мира:В ФРГ который день подряд снижается число новых случаев коронавируса.

В Германии количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло за сутки на 2082. Число новых случаев снижается третий день подряд, днем ранее было почти на 500 случаев больше.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 125 098 человек. Германия - на четвертом месте в мире по количеству подтвержденных случаев после США, Испании и Италии.

Также сообщается, что за сутки умерли 170 человек, днем ранее сообщалось о 126 погибших. Общее количество жертв составляет 2969.

Ранее сообщалось, что в Германии выздоровели больше половины людей, которым была подтверждена коронавирусная инфекция лабораторными тестами