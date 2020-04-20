На Кировоградщине - новая смерть от COVID-19

Новости Украины:Всего в Кировоградской области зафиксировали 13 жертв коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 246 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 летальных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

"Вчера в Центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница Кропивницкого с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Всего в области зафиксировали 17 случаев исцелений от COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В мире на утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.