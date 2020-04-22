Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек

6 тыс. 592 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро среды, 22 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 424, а скончавшихся – 174, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в среду утром.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине было 6 тысяч 125 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (367) превышало количество летальных случаев (161). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 57.
По состоянию на утро 21 апреля сообщалось о 415 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, тогда как 20 апреля - 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19.
Статистика по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие границы Украины будет зависеть от ситуации в стране и ЕС.
Как сообщалось, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире выросло со 170 тыс. 042 до 177 тыс. 200 человек. Всего в мире, по данным университета, на конец 21 апреля насчитывалось 2 млн. 561 тыс. 915 случаев заражения COVID-19.
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