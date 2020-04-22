Вопрос карантина: в Кабмине анонсировали заседание

Новости Украины:Шмыгаль сегодня соберет заседание правительства.

22 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет заседание правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"22 апреля под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Правительства. Начало в 13:00", - сообщили в Кабмине.

Отметим, что завтра ожидается решение относительно карантина и ограничительных мер, которые были внедрении в связи с распространением коронавируса.

Ранее у Президента заявили о намерении продлить карантин в Украине.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшем заседании правительства Минздрав будет предлагать продолжить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми послаблениями ограничений, в частности будет предлагаться открытие музеев, парков и библиотек.