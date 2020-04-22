Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета

Новости Украины:Криклий говорит, что планировать отпуск на вторую половину лета реалистично.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что украинцам реалистично планировать отдых на вторую половину лета.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью BBC News Украина.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть, кривая заболеваний не растет", - сказал министр.

По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота, но это точно не будет до майских праздников.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и авиасообщение.