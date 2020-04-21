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COVID-19: Почаевскую лавру закрыли на карантин

COVID-19: Почаевскую лавру закрыли на карантин
21:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Почаеве закрыли на карантин Лавру.

В связи с закрытием города Почаев на въезд и выезд из-за 13 случаев коронавирусной инфекции, на карантин закрыли и саму Лавру.

Об этом сообщает сайт обители.

"В связи с тем, что на карантин закрыли город Почаев, где за последние сутки было выявлено 13 человек с коронавирусной инфекцией, было принято решение закрыть на карантин и нашу обитель. Мы попросили всех прихожан отнестись к ситуации с пониманием, и теперь здесь только насельники. Сами служим, убираем в храмах и т.д.", - рассказал для Информационно-просветительского отдела УПЦ помощник благочинного иеромонах Никодим (Шамайло).

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Он также подчеркнул, что что среди братии и послушников Лавры нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. 

Как сообщалось, что комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Кременецком районе Тернопольской области приняла решение закрыть город Почаев на въезд и выезд с 10:00 21 апреля в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Почаев.
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