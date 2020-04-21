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Ситуация в Чернобыльской зоне: пожары продолжаются на территории шести лесничеств

Ситуация в Чернобыльской зоне: пожары продолжаются на территории шести лесничеств
21:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В ГСЧС сейчас продолжают ликвидацию лесных пожаров в зоне отчуждения.

В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории шести лесничеств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

"По состоянию на 18.00 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского, Котовского и Парышевского лесничеств", - говорится в сообщении. 

Шмыгаль: Пожары не угрожают критическим объектам в зоне отчуждения

Отмечается, что основные очаги пожаров расположены в районе с. Буряковка, с. Рассоха и с. Кривая Гора. В районе с. Буряковка и с. Рассоха наблюдается интенсивное тление. В районе с. Чапаевка и пгт Полесское дымят торфяники. Для осуществления сброса огнетушащих веществ к очагам мест тления задействованы три вертолета и привлечена тяжелая инженерная техника.

"Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - отчитываются пожарные.

Сообщается, что к тушению пожаров привлечены 1331 человек и 297 единиц техники. В том числе три вертолета, которыми 20 апреля осуществлены 93 сброса - 186 тонн воды.

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Отмечается, что угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. Радиационная ситуация находится под контролем.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Пожар, Чернобыль, Зона отчуждения.
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