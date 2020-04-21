Новости Украины:Президент Украины уже несколько раз сдавал тест на коронавирус.

Президент Владимир Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз.

Об этом он рассказал в комментарии для BBC News Украина.

"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные ", - сказал он.

Зеленский также добавил, что часть работников Офиса Президента находятся на карантине, а все, кто заходят в Офис, проходят температурный скрининг. Кроме того, Президент сообщил, что в ОП обеспечили прохождение тестов для работников.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.