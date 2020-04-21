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Вторник, 21.04.2020
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Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)

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Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
20:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о случаях заболевания среди личного состава.

По состоянию на 17 часов 21 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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ВСУ, Коронавирус, ООС.
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