Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о случаях заболевания среди личного состава.

По состоянию на 17 часов 21 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.