ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"

21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Об этом говорится в сообщении ООС.
"Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Решительными действиями и эффективным применением очередных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы", - говорится в сообщении.
По подразделениям вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил 8 мин. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было, говорится в сообщении. Потери противника уточняются.
Кроме того, в ООС сообщили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах из состава ОС.
Напомним:
На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.