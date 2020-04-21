ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении ООС.

"Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Решительными действиями и эффективным применением очередных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы", - говорится в сообщении.

По подразделениям вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил 8 мин. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было, говорится в сообщении. Потери противника уточняются.

Кроме того, в ООС сообщили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах из состава ОС.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.