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Украинские полярники добрались до Антарктиды: фото

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Украинские полярники добрались до Антарктиды: фото
16:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОН

Новости науки:Участники 25-й украинской антарктической экспедиции сегодня добрались до станции “Академик Вернадский”.

Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прибыли в Антарктиду на станцию "Академик Вернадский", сообщает Министерство образования и науки.

"Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались станции "Академик Вернадский". После 6 дней пути на корабле команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) сегодня, 21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на данный момент на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно.

"Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего", - отмечают в ведомстве.

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

На пути в Антарктиду: Украинские полярники завершили обсервацию в Чили (Фото)

Как сообщалось, 25-УАЭ отправилась на станцию 16 марта, однако 20 марта им пришлось вернуться в Киев. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла лабораторный тест на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции COVID-19 не был обнаружен.

Украине 30 марта удалось доставить в Чили участников 25-й УАЭ, которые должны сменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег.

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МОН, Антарктида, Академик Вернадский, Украинские полярники.
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