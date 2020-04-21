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Шмыгаль: Пожары не угрожают критическим объектам в зоне отчуждения

Шмыгаль: Пожары не угрожают критическим объектам в зоне отчуждения
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с пожарами в Чернобыльской зоне власти заявили, что угрозы для критических объектов нет.

Угрозы для критических объектов в зоне отчуждения нет, там продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"В зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар возле с. Корогод. Сегодня продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем. Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет. Спасибо спасателям за слаженную работу", - отметил глава правительства.

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Также, по его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализованы три очаги пожаров, пока спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

Шмыгаль заверил, что ситуация с ликвидацией пожаров в Украине "постепенно нормализуется". Премьер-министр сообщил, что к тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2300 человек и свыше 460 единиц техники.

Как сообщалось, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки от них предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень.

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В Житомирской области 16 апреля в Овручском районе возник масштабный лесной пожар, который распространился на 4300 га территории, уничтожил 39 домов.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Пожар, Чернобыль, Денис Шмыгаль.
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