"Апокалипсис": последствия пожаров под Чернобылем сняли с дрона (Видео)

Новости Украины:В Украине сняли последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Жуткие последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли с дрона. Украинский режиссер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем YouTube-канале.

На видео запечатлены дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома.

"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию.

Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", - написал на своей странице в Facebook автор ролика.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.