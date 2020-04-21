В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 415 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели.

6 тысяч 125 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро вторника, 21 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин… В общей сложности 367 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине было 5 тыс 710 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (359) превышало количество летальных случаев (151). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)

м. Киев - 892 случая (33 выздоровели)

Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)

Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)

Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 41 случай;

Одесская обл. - 146 случаев;

Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел)

Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели)

По состоянию на утро 20 апреля сообщалось о 261 случае заболевания за предшествовавшие сутки, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров планирует продлить карантин, но одновременно смягчить его в некоторых сферах.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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