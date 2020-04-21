В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек

6 тысяч 125 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро вторника, 21 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин… В общей сложности 367 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине было 5 тыс 710 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (359) превышало количество летальных случаев (151). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
По состоянию на утро 20 апреля сообщалось о 261 случае заболевания за предшествовавшие сутки, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19.
Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.
Кабинет министров планирует продлить карантин, но одновременно смягчить его в некоторых сферах.
Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.
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