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Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями

Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
07:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины на этой неделе планирует смягчить некоторые меры.

Кабинет министров планирует продлить карантин, но одновременно смягчить его в некоторых сферах. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, глава правительства привел недавно полученные Кабмином расчеты НАНУ, согласно которым ожидается два пика заболеваемости: ориентировочно на конец апреля и между 3 и 8 мая.

В то же время Шмыгаль добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе", - проинформировал глава правительства.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая. При этом он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмигаль, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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