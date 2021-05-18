К дому Кличко стянули вооруженных людей: что происходит и где находится мэр столицы

Во вторник, 18 мая, с обысками пришли домой к мэру Киева Виталию Кличко.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В частности, подъезд, в котором проживает политик, заполнили вооруженные люди в шлемах. Якобы мэра столицы сейчас поджидают люди в форме - силовики разминулись с Кличко, который как раз вышел на утреннюю пробежку.

Эту же информацию подтвердил и журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"К дому на Богдана Хмельницкого, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом", - написал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в эфире "Украина 24" заявила, что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

Отметим, что буквально в понедельник, 17 мая, Кличко обратился к МВД с требованием обозначить статус дел, связанных с недавними обысками на госпредприятиях Киева.

"Ибо последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Для дискредитации меня лично. Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации - те же. Но учтите: я вам - не Черновецкий! А вот вы - таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?" - заявил мэр Киева.

Как сообщалось, в четверг, 13 мая, по Киеву прокатилась волна обысков. Так, Киевская прокуратура устроила обыски в КП "Киевский метрополитен". Причиной стало возможное уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумма ущерба может составлять 9 миллионов гривен.

Кроме того, сотрудники прокуратуры и ГУ ГФС Киева нагрянули с обысками на коммунальное предприятие "Киевавтодормост", а также подрядных предприятий. Сумма ущерба может составлять 30 миллионов гривен.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": У Зеленского лопнуло терпение: зачем Банковая вновь воюет против Кличко и чем это закончится.