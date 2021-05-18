Ложная тревога? Появилось видео, как Кличко общается с правоохранителями в своем доме

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг "маски-шоу" с обысками у себя дома, рассказав, что силовики заявились к его соседям, несколькими этажами ниже.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"Решили сделать шоу? Я знаю этих людей, которые здесь живут. Очень бедные люди. Не знаю, какие там уголовные производства могут быть", - прокомментировал сложившуюся ситуацию киевский градоначальник.

По мнению Кличко, силовики приходили именно к нему, но испугались камеры видеонаблюдения (она висит у него над квартирой, - Авт.).

"А сейчас они испугались, или что и пошли в другую квартиру. У меня такое ощущение", - предположил Кличко.

Сам Кличко связывает происшедшее с недавней волной обысков, прокатившихся в Киеве, в частности, в КП "Киевский метрополитен" и "Киевавтодормост".

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": У Зеленского лопнуло терпение: зачем Банковая вновь воюет против Кличко и чем это закончится.