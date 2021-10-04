"Почувається в осадженій фортеці", — психолог про реакцію Зеленського на питання про другу каденцію (відео)

Експерт роз’яснила відповідь Зеленського про моновладу в Україні та майбутні президентські вибори

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, яке все частіше піднімається в інформаційному просторі: "Чи планує він балотуватися на другий термін?" У коментарях під відео користувачі обговорюють відповідь Зеленського і пишуть, що президент виглядає невпевнено і нервує.

Прокоментувати реакцію гаранта "Телеграф" попросив політичного психолога Світлану Чуніхіну.

За її словами, питання про можливість другого терміну для президента не викликає особливих проблем.

"Очевидно, що він багато роздумує про те, щоб знову висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року. І хоча такий крок буде прямо конфліктувати з його обіцянкою обмежитися однією каденцією, Володимир Зеленський вважає, що зможе його обґрунтувати прийнятним для виборців і себе самого чином", — говорить Чуніхіна.

Психолог вважає, що тут поки немає гострого внутрішнього конфлікту, який би робив чутливий дискомфорт.

Коментарі користувачів

А ось закиди в монополізації влади, на думку експерта, сприймаються президентом болісно. Чуніхіна зазначає, що тут якраз є видимі ознаки конфлікту.

"Володимиру Зеленському однаково неприємні як підозри у владолюбстві, так і перспективи цю владу, з якою він до кінця не зжився, втратити. Ризик втрати впливу зараз для нього є вкрай актуальним. Він відчуває себе в осадженій фортеці — не випадково використав метафору зі зміцненням стін", — розповіла наша співрозмовниця.

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Чуніхіна додала, що показова також реакція президента на інформацію про те, що зміст закритих нарад з членами фракції транслювалося у відкритих джерелах: "Для нього це була неприємна новина і сигнал про те, що події виходять з-під його контролю".

Нагадаємо, Зеленський відвідав виїзне засідання "Слуги народу", що проходило в Трускавці 1-2 жовтня. "Телеграф" теж був там і дізнався всі подробиці події. В ході зустрічі нардепи вручили самі собі номінації. А слова Зеленського про те, що він хотів би бути президентом, поки всі його обіцянки не будуть виконані, викликали активні обговорення користувачів.