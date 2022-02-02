У Білому домі змінили погляд щодо загрози вторгнення Росії в Україну

У Байдена не вважають ймовірність нападу Москви "неминучою"

Попри небезпечну близькість російських військовослужбовців до кордону з Україною, у Вашингтоні переглянули свою риторику щодо ймовірності загрози війні. Як мінімум, можливість вторгнення перестали називати "неминучим".

Про таку заяву спікерки Білого дому Джен Псакі повідомляє "Європейська правда".

За словами чиновниці, вона лише одного разу використала словосполучення "неминуче вторгнення", проте наразі припинила це робити. Все тому, що подібна характеристика нібито є недоречною.

"Я думаю, що це [словосполучення] надіслало сигнал, який ми не збиралися відправляти: ніби нам відомо, що президент Путін уже ухвалив рішення", — наголосила Псакі.

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При цьому Вашингтон, як і раніше, вважає Росію агресором і відступати від підтримки України не планує. Ситуація біля кордонів нашої країни у Білому домі досі оцінюється як напружена. Саме тому президент США Джо Байден прийняв рішення, яке не надто влаштовує Кремль, — направив додатковий військовий контингент до країн Східної Європи.

Зазначимо, що, на відміну від представниці Білого дому, британський прем’єр Борис Джонсон вважає ймовірність нападу Росії на Україну неминучою. Про це політик заявив у короткому емоційному відео, в якому розповідав про підсумки візиту до Києва. Додамо, що вже 2 лютого Джонсон встиг переговорити з Володимиром Путіним, під час якого знову став на захист України.

Також "Телеграф" писав, як оцінюють можливість повномасштабної війни між РФ та Україною вітчизняні експерти.