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Байден ухвалив рішення щодо військ США, яке сильно не сподобається Кремлю

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент США попереджав РФ про такий розвиток подій Новина оновлена 02 лютого 2022, 17:31
Президент США попереджав РФ про такий розвиток подій

Активність Америки підвищилася на тлі можливого вторгнення Росії в Україну

Вже найближчими днями в країнах Східної Європи з’явиться додатковий військовий контингент США та НАТО. Таке рішення було ухвалене американським лідером Джозефом Байденом на тлі складної ситуації на східних кордонах України.

Інформацію повідомляє телеканал CNN, посилаючись на джерела серед чиновників.

Відомо, що Пентагон має намір направити кілька тисяч військовослужбовців до південно-східних країн Європи, які є членами Альянсу. Серед названих держав точно є Румунія та Польща. Тільки на польській території може опинитися близько 2000 солдатів американської армії.

Усі військові будуть знаходитися на передових пунктах Європи, перебуваючи у підвищеній бойовій готовності.

Зазначається, що американці діятимуть спільно з представниками армій країн, які їх приймуть. Такий план ухвалили, виходячи з того, що раніше НАТО не доводилося залучати свої багатонаціональні сили реагування.

Додамо, що перші попередження для Кремля про такий розвиток подій Джо Байден озвучував ще минулого тижня. Судячи з усього, зниження градуса військової загрози з боку Росії не відбулося, якщо США згодилися на такі заходи. При цьому у Вашингтоні розуміють, що питання розширення НАТО в Європі є одним із найбільш болючих для Кремля. На цьому фоні зовсім не дивно, що Володимир Путін остерігається членства України в Альянсі, при цьому не в останню чергу через Кримський півострів.

Також "Телеграф" писав, що подібна підвищена активність Америки може означати не лише занепокоєння територіальною цілісністю України, а й мати інші цілі. Конкретніше про них розповів політичний аналітик Юрій Романенко.

Теги:
#Україна #Європа #США #Росія #Війна #Війська #Армія США #Джозеф Байден
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