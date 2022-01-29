США нагнітають жах навколо України: аналітик назвав три цілі Байдена

У США намагаються вплинути не на Україну.

Президенти США та України провели чергову телефонну розмову — вже другу 2022 року. За її підсумками вибухнув скандал — від американського президента вимагають стенограму розмови, оскільки в пресу просочилася інформація про різницю у сприйнятті загрози вторгнення Росії Києвом та Вашингтоном. Це може бути частиною стратегії США.

Політичний аналітик Юрій Романенко оцінив заяви американської сторони та розповів на "Хвілі", чому, на його думку, Джо Байден та його адміністрація висувають загрозливі попередження.

Він вважає, що "нагнітання страху навколо України вирішує кілька стратегічних завдань США". І йдеться не про інтереси в Україні, а про європейських адресатів загрозливих попереджень. На думку Романенка, відбувається "залякування Європи Путіним".

Перша причина – воскресіння НАТО. Щоб актуалізувати потребу в Альянсі, Росію "воскрешають" як серйозну загрозу після розвалу СРСР.

Друга причина – інструментарій для тиску на Німеччину. За словами Романенка, Німеччина схильна до співпраці з Китаєм та РФ, а Кремль хоче розвалу ЄС, щоб політику визначали великі європейські держави. Таким чином формувалися відносини у 19 столітті. Для РФ простіше домовитися з великими "гравцями" — Німеччиною та Францією. США у цьому випадку важливо "утримати Німеччину в євроатлантичному таборі", — пише аналітик. Загрози Росії є аргументом для зміцнення позицій прихильників співпраці США та Німеччини.

Третя причина – енергетична безпека Європи. Проблеми з газом та криза в енергетиці дали можливість США відігравати більш активну роль. На місце російського газу можуть прийти Катар, Австралія, США та агресивна політика Кремля – важливий аргумент.

Раніше "Телеграф" писав про пропаганду в Росії, яка стверджує, що це Україна хоче війни — "хочуть російської крові" — заявляють росіянам.

Водночас поблизу українських кордонів зосереджено велике військо Росії. Про це повідомляють, зокрема, і західні ЗМІ, які президент України Володимир Зеленський закликав "не лякати" українців.