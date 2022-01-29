США нагнетают ужас вокруг Украины: аналитик назвал три цели Байдена

В США пытаются повлиять не на Украину.

Президенты США и Украины провели очередной телефонный разговор — уже второй в 2022 году. По его итогам разразился скандал — от американского президента требуют стенограмму разговора, поскольку в прессу просочилась информация о разнице в восприятии угрозы вторжения России Киевом и Вашингтоном. Это может быть частью стратегии США.

Политический аналитик Юрий Романенко оценил заявления американской стороны и рассказал на "Хвиле", почему, по его мнению, Джо Байден и его администрация выдвигают угрожающие предупреждения.

Он считает, что "нагнетание ужаса вокруг Украины решает несколько стратегических задач США". И речь не об интересах в Украине, а европейских адресатах угрожающих предупреждений. По мнению Романенко, происходит "запугивание Европы Путиным".

Первая причина — воскрешение НАТО. Чтобы актуализировать потребность в Альянсе, Россию "воскрешают" как серьезную угрозу после развала СССР.

Вторая причина — инструментарий для давления на Германию. По словам Романенко, Германия склонна к сотрудничеству с Китаем и РФ, а Кремль хочет развала ЕС, чтобы политику определяли крупные европейские государства. Таким образом формировались отношения в 19 веке. Для РФ проще договориться с крупными "игроками" — Германией и Францией. США в этом случае важно "удержать Германию в евроатлантическом лагере", — пишет аналитик. Угрозы России — аргумент для укрепления позиций сторонников сотрудничества США и Германии.

Третья причина — энергетическая безопасность Европы. Проблемы с газом и кризис в энергетике дали возможность США играть более активную роль. На место российского газа могут прийти Катар, Австралия, США и агрессивная политика Кремля — важный аргумент.

Ранее "Телеграф" писал про пропаганду в России, которая утверждает, что это Украина хочет войны — "хотят русской крови"- заявляют россиянам.

В то же время близ украинских границ сосредоточено большое войск России. Об этом сообщают, в том числе и западные СМИ, которые президент Украины Владимир Зеленский призвал "не пугать" украинцев.