Росію хочуть дотиснути, а Україні треба вистояти: названо два варіанти програшу Путіна

США намагається одним пострілом вбити двох зайців

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що мета інформаційних атак з боку США щодо вторгнення Росії — максимально послабити Москву.

Думкою Жданов поділився з "Телеграфом".

Експерт вважає, що Штати намагаются продемонструвати, що сами вони господарями в Європі, а також уникнути об'єднання Росії та Китаю, адже, на його думку, Пекін не візьме у партнери слабку країну.

"І Штати зараз показують саме слабкість Росії. Фактично, вбиваючи одним пострілом двох зайців", — пояснив Жданов.

Він зазначив, що нагнітання триває третій місяц, тримати напругу вічно неможливо, але сумнівається, що це закінчиться цього тижня.

"Ймовірно, інформаційні ігрища та напруга триватимуть ще півтора місяця. І за цей час США важливо дотиснути Росію. А Україні важливо встояти. За задумом Вашингтона, треба, щоб увесь світ об'єднався проти Росії. І, за великим задумом американських стратегів, РФ має зробити крок назад – і з військами, і своїми вимогами. Що для Путіна – абсолютно неприйнятно", — вважає експерт.

При цьому, на думку Жданова, президент РФ Володимир Путін залишиться у програші та матиме два варіанти виходу.

"Один — РФ погодиться на масштабні переговори, заявить, що не збирається нападати, припинить погрожувати, відкотить свої "хотілки". Другий варіант (якщо Путін упреться) — російська еліта, "світа короля", може змінити самого "короля". Тому що той стає вигнанцем, пугалом, нерукостислим і небезпечним для самого свого оточення. А будь-який новий, хто прийде замість Путіна, має шанс сказати, що попередня політика була помилкою, ми починаємо стосунки із Заходом із чистого аркуша. І тут Штати викотять усі свої вимоги щодо переділу економічних, фінансових, політичних сфер впливу. Не забувши про Україну", — додав Жданов.

Раніше "Телеграф" зібрав найважливіші заяви представників України та Росії стосовно вторгнення РФ.

Також у "Слузі Народу" оцінили ймовірність початку великої війни між Україною та Росією.