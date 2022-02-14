Россию хотят дожать, а Украине нужно выстоять: названы два варианта проигрыша Путина

США пытаются одним выстрелом убить двух зайцев

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что цель информационных атак со стороны США по вторжению России — максимально ослабить Москву.

Мнением Жданов поделился с "Телеграфом".

Эксперт считает, что Штаты пытаются продемонстрировать, что они являются хозяевами в Европе, а также избежать объединения России и Китая, ведь, по его мнению, Пекин не возьмет в партнеры слабую страну.

"И Штаты сейчас показывают именно слабость России. Фактически убивая одним выстрелом двух зайцев", — пояснил Жданов.

Он отметил, что нагнетание длится третий месяц, держать напряжение вечно невозможно, но сомневается, что это закончится на этой неделе.

"Вероятно, информационные игрища и напряжение будут продолжаться еще полтора месяца. И за это время США важно дожать Россию. А Украине важно устоять. По замыслу Вашингтона нужно, чтобы весь мир объединился против России. И, по большому замыслу американских стратегов, РФ должна сделать шаг назад – и с войсками, и своими требованиями. Что для Путина – совершенно неприемлемо", - считает эксперт.

При этом, по мнению Жданова, президент РФ Владимир Путин останется в проигрыше и будет иметь два варианта выхода.

"Один — РФ согласится на масштабные переговоры, заявит, что не собирается нападать, перестанет угрожать, откатит свои "хотелки". Второй вариант (если Путин упрется) — российская элита, "свита короля", может сменить самого "короля". Потому что тот становится изгоем, пугалом, неуклюжим и опасным для самого своего окружения, а у любого нового, кто придет вместо Путина, есть шанс сказать, что предыдущая политика была ошибкой, мы начинаем отношения с Западом с чистого листа, и здесь Штаты выкатят все свои требования по переделу экономических, финансовых, политических сфер влияния. Не забыв об Украине", - добавил Жданов.

Ранее " Телеграф " собрал важнейшие заявления представителей Украины и России по поводу вторжения РФ.

Также в "Слуге Народа" оценили вероятность начала большой войны между Украиной и Россией.