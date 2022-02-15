Россия сделала новый ход в битве за Донбасс: зачем и что будет дальше

Эксперты оценили резонансное решение России насчет ОРДЛО

Во вторник, 15 февраля, Госдума РФ проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину касательно признания незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированной части Донецкой и Луганской областей в качестве самостоятельных и суверенных "государств". Инициаторами такого обращения стали российские коммунисты.

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чем говорит такой шаг страны-агрессора.

Начат план "Б"

По мнению ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, поддержка данного постановления представителями КПРФ, "Единой России" и ЛДПР подтвердило, что эти партии являются имперскими и национал-шовинистическими. И что их цель – продвижение экспансии РФ в границах бывшего СССР, бывшей царской России и так далее.

"Понятно, что это – предварительное решение. Окончательное будет принимать лично Путин. Но само принятие данного постановление свидетельствует, что, несмотря на попытки Кремля принудить Украину реализовать Минские соглашения на российских условиях – провалились. Потому, похоже, в ход пустили план "Б", направленный на легитимизацию ОРДЛО. Чтобы потом провести там "выборы", "референдум" – и присоединить данные территории к РФ", – поясняет Василий Богдан.

Он акцентирует, что фактически там – и так уже российский анклав. В ОРДЛО действует рублевая зона, активно идет паспортизация. В течение года с небольшим появилось под 800 тысяч новоявленных "граждан РФ". Всё образование – и начальное, и среднее, и высшее – идет в русле Минобразования РФ.

"Украинского там ничего нет. Пропагандисты постоянно внушают, что Украина – это террористы, враги. Так что было понятно: если РФ не удастся вмонтировать эти гниющие образования в состав Украины, она их признает своими, – говорит генерал. – Как ранее поступила с захваченными территориями Грузии (Абхазия, Южная Осетия) и Молдовы (Приднестровье)".

Надо говорить не только о деэскалации, но и о деоккупации

Дальнейшие шаги россиян, по мнению Василия Богдана, будут зависеть от того, какую позицию займет украинская сторона.

"С большим запозданием Верховная Рада поддержала сегодня два хороших постановления. В том числе – постановила обратиться к международным организациям с призывом о непризнании любых решений РФ по независимости самообразований на оккупированной территории.

Но это следовало делать куда раньше, а когда в ООН что-то там "прокукарекали" в контексте "призыва сторон к диалогу". Какие стороны? Давно уже признано, что Россия – агрессор. Что она оккупировала часть украинских территорий. И надо ставить вопрос о выводе российских войск из Крыма и ОРДЛО, о реальной деоккупации этих территорий", – подчеркивает генерал.

Он не исключает, что мы увидим попытки Кремля давить на Киев. Возможно, в рамках Нормандского формата.

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"Но если президент РФ поддержит постановление Госдумы, то, понятно, и Нормандский формат, и Минские соглашения (которые и так пребывают в коматозном состоянии) можно будет считать официально мертвыми, – считает Василий Богдан. – Ведь Россия не идет на уступки. Ставит политические вопросы перед безопасностными".

При этом, продолжает генерал, европейские представители Нормандского формата – Франция и Германия – играют на стороне РФ. Они мешают продвижению Украины в НАТО, в Евросоюз, не помогают нам вооружением.

По словам Василия Богдана, показателен в этом смысле недавний визит французского президента Макрона в Москву, где он начал говорить о какой-то "финляндизации" Украины.

Показательным генерал считает и вчерашнее заявление канцлера ФРГ Шольца в Киеве – о том, что прием Украины в НАТО – не на повестки дня.

"Действия украинской дипломатии и высшего военно-политического руководства должны быть направлены на укрепление обороноспособности Украины. И на то, чтобы наши зарубежные партнеры, международные организации давили не на Киев, а на Москву. Чтобы Россия стала на путь не просто деэскалации, но и деоккупации, – уверен Василий Богдан. – Тем самым выполнив свои обязательства перед мировым сообществом, перед Украиной, в том числе в контексте Будапештского меморандума".

Нельзя поддаться на шантаж России

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань уверен, что Путин продолжает поднимать ставки.

"Думаю, мы видим попытку пошантажировать Украину и Запад – чтобы получить уступки в вопросе принятия Киевом закона об особом статусе и выборах в ОРДЛО. Если не получится, не исключено, что Путин может пойти на признание "независимости" этих "республик". Самое опасное для нас сейчас – поддаться на шантаж России. Мы уже слышали заявление посла ЕС в Украине, что такой шаг Госдумы усугубляет ситуацию. И это так. Но ситуация усугубляется в плане реинтеграции. А ее и так нет. Путин делает в ОРДЛО паспортизацию, закрывает КПВВ. Всячески отрезает ОРДЛО от Украины. Это уже происходит. Понятно, что там всем заправляют россияне. И в 1 и 2 Армейском корпусе – российские офицеры и генералы. И россияне стоят за марионеточными руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Так что формальное признание псевдореспублик ничего особо не изменит. Просто тайное, скрываемое Россией (все эти "ихтамент"), станет явным (они там были и есть)", – поясняет эксперт.

По его мнению, это будет означать конец "Минска", причем руками России. Потому что такой шаг полностью противоречит Минским соглашением. Все увидят, кто хочет выполнять соглашения, а кто не хочет.

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"Подчеркиваю, самое опасное для нас – поддаться этому шантажу со стороны РФ и пойти на поводу у западной близорукости. Мы не должны реинтегрировать ОРДЛО любой ценой. И если Путин будет требовать от нас невозможного – нам не нужно соглашаться. Пусть признаёт, – считает Алексей Гарань. – Санкции против РФ, понятно, останутся. Будут ли увеличены – сложно сказать. По логике – должны".

Риск в том, отмечает эксперт, что РФ может официально ввести в ОРДЛО войска. И это создаст дополнительную угрозу Украине.

"Но россияне и там так есть. Так что реально такое признание мало что изменяет", – резюмирует Алексей Гарань.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука дал прогноз "Телеграфу" о том, как будут развиваться события на Донбассе в ближайшее время, а также рассказал, почему Россия не собирается присоединять к себе ОРДЛО.