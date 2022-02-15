"Докажите свою силу": три экс-президента Украины сделали эмоциональное заявление

Действия России по отношению к Украине больше не позволят случиться ни одному "Будапештскому меморандуму", говорят политики

К государствам, которые в свое время поддержали документ об отказе Украины от ядерного оружия, обратились три бывших президента — Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук. По их мнению, из-за угрозы вторжения России настало самое время доказать, что документ был действительным обещанием помощи и поддержки, а не фикцией.

Подробнее об этом пишет "Цензор.Нет".

В заявлении президентов есть напоминание о том, что почти 30 лет назад Украине презентовали гарантии безопасности сразу пять государств. Все они имели свое ядерное оружие, но предлагали разоружаться другим. При этом ракетно-ядерный потенциал нашего государства был весьма большим.

"На то время он был третьим в мире, превышая потенциалы Франции, Великобритании и КНР", — сообщается в тексте обращения.

Теперь же подписание такого документа Украина расценивает как обман — из-за поступков РФ, начиная с 2014 года и оккупации Крыма с частью Донбасса.

"Мы оказались перед перспективой экономической блокады […]. Тем временем недопустимость экономического давления на Украину также была зафиксирована одним из пунктов Будапештского меморандума", — подчеркнули экс-президенты.

По их мнению, вместо гарантий, который были прописаны в документе, нынче наша страна получает от Запада только призывы к иностранным гражданам о необходимости выехать из-за угрозы войны.

"Сейчас решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым… Так докажите свою настоящую силу", — заявили бывшие лидеры Украины.

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Кроме прочего они добавили, что если подписанты договора не пойдут на сдерживание РФ, как страны-агрессора, больше никто в мире не захочет избавиться от ядерного оружия. Все потому, что оно будет гарантировать спокойствие и целостность страны.

Напомним, что ранее в российском МИД объявили, что Украина не выполняет своих обещаний насчет "внеблокового статуса", которые были подписаны в 1990 году. При этом о собственном нарушении Будапештского меморандума, который, в первую очередь, предполагает соблюдение территориальной целостности Украины, в РФ почему-то не отчитываются.

Как известно, данные западной разведки указывали на то, что масштабное вторжение российской армии может начаться уже 15-16 февраля. Однако накануне этих дат как отечественные, так и иностранные политики выделились новыми заявлениями, которые вполне можно расценивать, как снижение градуса военно-политического напряжения на востоке страны.

Тем не менее "Телеграф" писал, что следует знать каждому украинцу на случай вероятной войны.