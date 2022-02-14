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"Тревожный чемоданчик", аптечка и карта бомбоубежищ: что нужно знать на случай войны в Украине

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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"Чемоданчик" на экстренный случай рекомендуется собрать заранее Новость обновлена 14 февраля 2022, 20:16
"Чемоданчик" на экстренный случай рекомендуется собрать заранее

Продуманный план действий и подготовленные вещи первой необходимости помогут быстро сориентироваться, если начнется большая война

Известия о вероятных планах России касательно полномасштабного нападения на Украину появляются ежедневно. В западных СМИ называют конкретные даты вторжения, иностранных дипломатов призывают выезжать из украинских городов, а некоторые авиакомпании отказались от полетов над Украиной. И пока ситуация остается нестабильной и непонятной – приходится рассматривать все варианты развития событий, в том числе, самые худшие. Так что иметь план на случай начала большой войны в Украине будет не лишним. "Телеграф" напоминает, что класть в "тревожный чемоданчик" и аптечку, где искать схему подземных укрытий в вашем городе.

Тревожный чемоданчик

Рекомендации о том, как правильно собирать "тревожный чемоданчик", за последние несколько месяцев давали военные, волонтеры, полицийские и другие эксперты. Весить такой "багаж", согласно их советам, должен около 25 килограмм.

Подготовленной еды и воды должно хватить примерно на трое суток. Среди продуктов, которые можно использовать: перловка, гречка, рис, вермишель, сухие овощи, овсянка, тушенка, сгущенка, консервы, сахар, чай, орехи, сухофрукты.

Предусмотрительно сделайте ксерокопии документов, дубляжи ключей, выпишете телефонные номера родственников и нужные адреса.

Собранный чемодан лучше разместить в жилище ближе к выходу.

Что класть в "тревожный чемоданчик":

  • Все важные документы и их копии.
  • Деньги, как наличные, так и банковские карты.
  • Мобильные телефоны и зарядные устройства к ним.
  • Фонарик, часы, нож, компас, блокнот, карандаш.
  • Одежду и обувь.
  • Гигиенические средства.
  • Лекарства.
  • Еду и воду, посуду.
  • Сигнальные средства.

Подробнее о том, какие предметы нужно собрать в тревожный чемоданчик – в инфографике "Телеграфа".

Тревожный чемоданчик. Данные: "Телеграф"
Тревожный чемоданчик. Данные: "Телеграф"

Тревожная аптечка

Кроме еды, одежды, вещей первой необходимости отдельно следует уделить внимание аптечке. В "тревожном" варианте должны быть такие медикаменты и предметы:

  • Ножницы, стерильный бинт, жгут.
  • Пластыри.
  • Перчатки.
  • Жаропонижающее.
  • Противопростудное.
  • Обезболивающее.
  • Таблетки от аллергии.
  • Антибиотик.
  • Антисептик.
  • Кровоостанавливающее.
  • Антидиарейное.
  • Лекарство от сердечного приступа.
  • Лекарства для базовой терапии давления.

Если в вашем городе произойдет атака, то о чрезвычайной ситуации оповестят сирены. Кроме того, сообщения о начале вторжении появятся по радио, телеканалах и онлайн-медиа.

Распланируйте, как будет действовать ваша семья в случае начала войны. Лучше заранее продумать маршрут, транспорт, место встречи, способ поддержания связи.

Добавим, что в каждом городе имеется карта расположения подземных укрытий, где могут прятаться люди в случае атаки. К примеру, со схемой бомбоубежищ Киева можно ознакомиться на сайте Киевской госадминистрации. На интерактивной карте вы можете найти место укрытия, расположенное ближе всего к вашему дому.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация вокруг темы войны в Украине накаляется и вызывает у людей панику, тревогу, страх. Психологи пояснили, как можно уменьшить чувство обеспокоенности и стресса. Несколько простых правил помогут вам воспринимать действительность менее болезненно.

Теги:
#Война #Аптечка #Вторжение #Тревожный чемоданчик
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