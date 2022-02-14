"Тревожный чемоданчик", аптечка и карта бомбоубежищ: что нужно знать на случай войны в Украине

Продуманный план действий и подготовленные вещи первой необходимости помогут быстро сориентироваться, если начнется большая война

Известия о вероятных планах России касательно полномасштабного нападения на Украину появляются ежедневно. В западных СМИ называют конкретные даты вторжения, иностранных дипломатов призывают выезжать из украинских городов, а некоторые авиакомпании отказались от полетов над Украиной. И пока ситуация остается нестабильной и непонятной – приходится рассматривать все варианты развития событий, в том числе, самые худшие. Так что иметь план на случай начала большой войны в Украине будет не лишним. "Телеграф" напоминает, что класть в "тревожный чемоданчик" и аптечку, где искать схему подземных укрытий в вашем городе.

Тревожный чемоданчик

Рекомендации о том, как правильно собирать "тревожный чемоданчик", за последние несколько месяцев давали военные, волонтеры, полицийские и другие эксперты. Весить такой "багаж", согласно их советам, должен около 25 килограмм.

Подготовленной еды и воды должно хватить примерно на трое суток. Среди продуктов, которые можно использовать: перловка, гречка, рис, вермишель, сухие овощи, овсянка, тушенка, сгущенка, консервы, сахар, чай, орехи, сухофрукты.

Предусмотрительно сделайте ксерокопии документов, дубляжи ключей, выпишете телефонные номера родственников и нужные адреса.

Собранный чемодан лучше разместить в жилище ближе к выходу.

Что класть в "тревожный чемоданчик":

Все важные документы и их копии.

Деньги, как наличные, так и банковские карты.

Мобильные телефоны и зарядные устройства к ним.

Фонарик, часы, нож, компас, блокнот, карандаш.

Одежду и обувь.

Гигиенические средства.

Лекарства.

Еду и воду, посуду.

Сигнальные средства.

Подробнее о том, какие предметы нужно собрать в тревожный чемоданчик – в инфографике "Телеграфа".

Тревожный чемоданчик. Данные: "Телеграф"

Тревожная аптечка

Кроме еды, одежды, вещей первой необходимости отдельно следует уделить внимание аптечке. В "тревожном" варианте должны быть такие медикаменты и предметы:

Ножницы, стерильный бинт, жгут.

Пластыри.

Перчатки.

Жаропонижающее.

Противопростудное.

Обезболивающее.

Таблетки от аллергии.

Антибиотик.

Антисептик.

Кровоостанавливающее.

Антидиарейное.

Лекарство от сердечного приступа.

Лекарства для базовой терапии давления.

Если в вашем городе произойдет атака, то о чрезвычайной ситуации оповестят сирены. Кроме того, сообщения о начале вторжении появятся по радио, телеканалах и онлайн-медиа.

Распланируйте, как будет действовать ваша семья в случае начала войны. Лучше заранее продумать маршрут, транспорт, место встречи, способ поддержания связи.

Добавим, что в каждом городе имеется карта расположения подземных укрытий, где могут прятаться люди в случае атаки. К примеру, со схемой бомбоубежищ Киева можно ознакомиться на сайте Киевской госадминистрации. На интерактивной карте вы можете найти место укрытия, расположенное ближе всего к вашему дому.

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