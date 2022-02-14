"Тревожный чемоданчик", аптечка и карта бомбоубежищ: что нужно знать на случай войны в Украине
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Продуманный план действий и подготовленные вещи первой необходимости помогут быстро сориентироваться, если начнется большая война
Известия о вероятных планах России касательно полномасштабного нападения на Украину появляются ежедневно. В западных СМИ называют конкретные даты вторжения, иностранных дипломатов призывают выезжать из украинских городов, а некоторые авиакомпании отказались от полетов над Украиной. И пока ситуация остается нестабильной и непонятной – приходится рассматривать все варианты развития событий, в том числе, самые худшие. Так что иметь план на случай начала большой войны в Украине будет не лишним. "Телеграф" напоминает, что класть в "тревожный чемоданчик" и аптечку, где искать схему подземных укрытий в вашем городе.
Тревожный чемоданчик
Рекомендации о том, как правильно собирать "тревожный чемоданчик", за последние несколько месяцев давали военные, волонтеры, полицийские и другие эксперты. Весить такой "багаж", согласно их советам, должен около 25 килограмм.
Подготовленной еды и воды должно хватить примерно на трое суток. Среди продуктов, которые можно использовать: перловка, гречка, рис, вермишель, сухие овощи, овсянка, тушенка, сгущенка, консервы, сахар, чай, орехи, сухофрукты.
Предусмотрительно сделайте ксерокопии документов, дубляжи ключей, выпишете телефонные номера родственников и нужные адреса.
Собранный чемодан лучше разместить в жилище ближе к выходу.
Что класть в "тревожный чемоданчик":
- Все важные документы и их копии.
- Деньги, как наличные, так и банковские карты.
- Мобильные телефоны и зарядные устройства к ним.
- Фонарик, часы, нож, компас, блокнот, карандаш.
- Одежду и обувь.
- Гигиенические средства.
- Лекарства.
- Еду и воду, посуду.
- Сигнальные средства.
Подробнее о том, какие предметы нужно собрать в тревожный чемоданчик – в инфографике "Телеграфа".
Тревожная аптечка
Кроме еды, одежды, вещей первой необходимости отдельно следует уделить внимание аптечке. В "тревожном" варианте должны быть такие медикаменты и предметы:
- Ножницы, стерильный бинт, жгут.
- Пластыри.
- Перчатки.
- Жаропонижающее.
- Противопростудное.
- Обезболивающее.
- Таблетки от аллергии.
- Антибиотик.
- Антисептик.
- Кровоостанавливающее.
- Антидиарейное.
- Лекарство от сердечного приступа.
- Лекарства для базовой терапии давления.
Если в вашем городе произойдет атака, то о чрезвычайной ситуации оповестят сирены. Кроме того, сообщения о начале вторжении появятся по радио, телеканалах и онлайн-медиа.
Распланируйте, как будет действовать ваша семья в случае начала войны. Лучше заранее продумать маршрут, транспорт, место встречи, способ поддержания связи.
Добавим, что в каждом городе имеется карта расположения подземных укрытий, где могут прятаться люди в случае атаки. К примеру, со схемой бомбоубежищ Киева можно ознакомиться на сайте Киевской госадминистрации. На интерактивной карте вы можете найти место укрытия, расположенное ближе всего к вашему дому.
Ранее "Телеграф" писал, что ситуация вокруг темы войны в Украине накаляется и вызывает у людей панику, тревогу, страх. Психологи пояснили, как можно уменьшить чувство обеспокоенности и стресса. Несколько простых правил помогут вам воспринимать действительность менее болезненно.
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