Тревога не повод сходить с ума: простые советы, как перестать паниковать из-за страха войны

В Украине увеличивается количество людей, испытывающих страх из-за возможного начала войны

В последнее время все больше людей в Украине чувствуют себя тревожно из-за распространения информации об усилении агрессии со стороны России и даже возможном ее вторжении и развертывании полномасштабной войны на украинских территориях. Победить такое состояние крайне непросто, однако эксперт поделился несколькими простыми советами, которые помогут успокоиться и усмирить внутреннюю тревогу.

Указанную информацию психотерапевт обнародовал на своей странице в соцсети.

Как снизить страх, связанный с возможной войной?

Прежде всего — не пытаться его победить, ведь это состояние полностью отражает сложившуюся ситуацию и такие эмоции правильны. Тревожное состояние нужно каждому из нас, чтобы мобилизовать ресурсы организма, чтобы спастись от опасности.

Не нужно "подкармливать" страх. Если вы систематически проверяете новости и беспрестанно думаете о войне, разговариваете о вторжении с собственным окружением – это провальная стратегия.

Старайтесь сдержать себя в нескольких пунктах:

занимайтесь медитацией – это успокаивает, расслабляет;

попытайтесь отстраниться от дурных мыслей;

переключайте собственный мозг на более важную и нужную для вас информацию или дела, ведь "выпадать" из полноценной жизни из-за страха ни в коем случае нельзя. Периодически проверяйте один канал с новостями, который вы считаете правдивым. Но делайте это только иногда!

Начните кооперироваться с другими. Договоритесь с близкими, коллегами или друзьями о том, что в случае вторжения вы сразу известите об этом друг друга. Или даже можно создать свой чат. Полностью удалять эту тему из собственной жизни не стоит, ведь она нужна также для полноценной работы мозга.

Подготовка плана. Узнайте адреса расположения бомбоубежищ в вашем населенном пункте. Соберите все важные документы в одном месте и подготовьте "тревожный чемоданчик". Четко продумайте свой план заранее, а еще лучше – зафиксируйте его на бумаге или в смартфоне по пунктам.

Обратите внимание, что состояние тревоги считается абсолютно нормальной реакцией мозга на происходящее вокруг. Но разрешать ему полностью собой завладеть не нужно.

Ранее "Телеграф" в деталях рассказывал, что делать, куда бежать и к кому обратиться, если полномасштабная война на Украине наступит уже завтра.