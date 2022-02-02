Что делать если война? Волонтеры выпустили памятку для семей в случае опасности
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В методичке рассматриваются различные ситуация опасности при военных действиях.
В последние месяцы украинцы живут в информационном поле, наполненном сообщениями о риске вторжения России. Выпускаются напоминания, что взять с собой в "тревожный чемоданчик" и как лучше его укомплектовать. Одним из популярных вопросов стал запрос — что делать семьям в критической ситуации.
Волонтерская группа #Мывместе подготовила памятку с ответами на вопросы — какие запасы нужны дома, как подготовить детей, как позаботиться о домашних животных, что делать в случае артобстрела и другие.
В ней рекомендуют продумать такие моменты:
- что планируете делать и куда ехать
- что нужно купить и упаковать
- кто главный
- основное и запасное место встречи
- каким транспортом и по какому пути двигаться
- как поддерживать связь при отключении мобильных операторов.
Если вы остаетесь дома, брошюра советует позаботиться о запасах воды и провизии: перловке, гречке, рисе, вермишели, сухих овощах, овсянке, тушенке, сгущенке, рыбных консервах, сахаре, чае. Необходимо подготовить запасы питьевой и технической воды, фильтрах для нее, аптечке, одеялах и средствах пожаротушения.
Также в памятке, которую можно прочитать здесь приводят подробный список, что нужно в аптечке и рюкзаке на случай эвакуации, что делать в случае отключения электричества и газа и где искать правдивую информацию.
Детей советуют подготовить заранее, чтобы ситуация не была для них травматичной. Важно отметить, что подготовка проходит не из-за риска неминуемой опасности, а чтобы быть готовым к разным ситуациям. Психолог Светлана Ройз и волонтеры выпускали методичку, как это сделать с помощью игры. Она доступна по этой ссылке.
Одна из сложностей при ЧС может коснуться домашних питомцев.
Также в памятке рассказывается, что делать в случае сирены, бомбардировок и при появлении чужих военных.
Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации от Национальной полиции по комплектованию тревожного рюкзака, который пригодится в случае ЧС.
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