Что делать если война? Волонтеры выпустили памятку для семей в случае опасности

В методичке рассматриваются различные ситуация опасности при военных действиях.

В последние месяцы украинцы живут в информационном поле, наполненном сообщениями о риске вторжения России. Выпускаются напоминания, что взять с собой в "тревожный чемоданчик" и как лучше его укомплектовать. Одним из популярных вопросов стал запрос — что делать семьям в критической ситуации.

Волонтерская группа #Мывместе подготовила памятку с ответами на вопросы — какие запасы нужны дома, как подготовить детей, как позаботиться о домашних животных, что делать в случае артобстрела и другие.

В ней рекомендуют продумать такие моменты:

что планируете делать и куда ехать

что нужно купить и упаковать

кто главный

основное и запасное место встречи

каким транспортом и по какому пути двигаться

как поддерживать связь при отключении мобильных операторов.

Если вы остаетесь дома, брошюра советует позаботиться о запасах воды и провизии: перловке, гречке, рисе, вермишели, сухих овощах, овсянке, тушенке, сгущенке, рыбных консервах, сахаре, чае. Необходимо подготовить запасы питьевой и технической воды, фильтрах для нее, аптечке, одеялах и средствах пожаротушения.

Также в памятке, которую можно прочитать здесь приводят подробный список, что нужно в аптечке и рюкзаке на случай эвакуации, что делать в случае отключения электричества и газа и где искать правдивую информацию.

Аптечка на случай ЧС

Детей советуют подготовить заранее, чтобы ситуация не была для них травматичной. Важно отметить, что подготовка проходит не из-за риска неминуемой опасности, а чтобы быть готовым к разным ситуациям. Психолог Светлана Ройз и волонтеры выпускали методичку, как это сделать с помощью игры. Она доступна по этой ссылке.

Одна из сложностей при ЧС может коснуться домашних питомцев.

Рекомендации на случай опасности

Также в памятке рассказывается, что делать в случае сирены, бомбардировок и при появлении чужих военных.

Что делать если слышишь сирену или идет обстрел

Что делать при стрельбе

Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации от Национальной полиции по комплектованию тревожного рюкзака, который пригодится в случае ЧС.