Укр

Что делать если война? Волонтеры выпустили памятку для семей в случае опасности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вывезти домашних животных может быть проблемно Новость обновлена 02 февраля 2022, 09:28
Вывезти домашних животных может быть проблемно

В методичке рассматриваются различные ситуация опасности при военных действиях.

В последние месяцы украинцы живут в информационном поле, наполненном сообщениями о риске вторжения России. Выпускаются напоминания, что взять с собой в "тревожный чемоданчик" и как лучше его укомплектовать. Одним из популярных вопросов стал запрос — что делать семьям в критической ситуации.

Волонтерская группа #Мывместе подготовила памятку с ответами на вопросы — какие запасы нужны дома, как подготовить детей, как позаботиться о домашних животных, что делать в случае артобстрела и другие.

В ней рекомендуют продумать такие моменты:

  • что планируете делать и куда ехать
  • что нужно купить и упаковать
  • кто главный
  • основное и запасное место встречи
  • каким транспортом и по какому пути двигаться
  • как поддерживать связь при отключении мобильных операторов.

Если вы остаетесь дома, брошюра советует позаботиться о запасах воды и провизии: перловке, гречке, рисе, вермишели, сухих овощах, овсянке, тушенке, сгущенке, рыбных консервах, сахаре, чае. Необходимо подготовить запасы питьевой и технической воды, фильтрах для нее, аптечке, одеялах и средствах пожаротушения.

Также в памятке, которую можно прочитать здесь приводят подробный список, что нужно в аптечке и рюкзаке на случай эвакуации, что делать в случае отключения электричества и газа и где искать правдивую информацию.

Аптечка на случай ЧС
Аптечка на случай ЧС

Детей советуют подготовить заранее, чтобы ситуация не была для них травматичной. Важно отметить, что подготовка проходит не из-за риска неминуемой опасности, а чтобы быть готовым к разным ситуациям. Психолог Светлана Ройз и волонтеры выпускали методичку, как это сделать с помощью игры. Она доступна по этой ссылке.

Одна из сложностей при ЧС может коснуться домашних питомцев.

Рекомендации на случай опасности
Рекомендации на случай опасности

Также в памятке рассказывается, что делать в случае сирены, бомбардировок и при появлении чужих военных.

Что делать если слышишь сирену или идет обстрел
Что делать если слышишь сирену или идет обстрел
Что делать при стрельбе
Что делать при стрельбе

Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации от Национальной полиции по комплектованию тревожного рюкзака, который пригодится в случае ЧС.

Теги:
#Дети #Обстрел #Животные #ЧП #Тревожный чемоданчик
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