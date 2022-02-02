Що робити, якщо війна? Волонтери випустили пам’ятку для сімей у разі небезпеки

У методичці розглядаються різні види небезпеки при військових діях.

Останніми місяцями українці живуть в інформаційному полі, наповненому повідомленнями про ризик вторгнення Росії. Випускаються нагадування, що взяти з собою в "тривожну валізку" і як краще її укомплектувати. Одним із популярних питань став запит — що робити сім’ям у критичній ситуації.

Волонтерська група #Ми разом підготувала пам’ятку з відповідями на запитання — які запаси потрібні вдома, як підготувати дітей, як подбати про хатніх тварин, що робити у разі артобстрілу та інші.

У ній рекомендують продумати такі моменти:

що плануєте робити та куди їхати

що потрібно купити та упакувати

хто головний

основне та запасне місце зустрічі

яким транспортом і яким шляхом рухатися

як підтримувати зв’язок у разі відключення мобільних операторів.

Якщо ви залишаєтеся вдома, брошура радить подбати про запаси води та провізії: перловки, гречки, рису, вермішелі, сухих овочей, вівсянки, тушонки, згущеного молока, рибних консервів, цукру, чаю. Необхідно підготувати запаси питної та технічної води, фільтри для неї, аптечку, ковдри та засоби пожежогасіння.

Також у пам’ятці, яку можна прочитати тут, наводять докладний список, що потрібно в аптечці та рюкзаку на випадок евакуації, що робити у разі відключення електрики та газу та де шукати правдиву інформацію.

Аптечка на випадок НС

Дітей радять підготувати заздалегідь, щоб ситуація не була для них травматичною. Важливо відзначати, що підготовка відбувається не через ризик неминучої небезпеки, а щоб бути готовим до різних ситуацій. Психолог Світлана Ройз та волонтери випускали методичку, як це зробити за допомогою гри. Вона доступна за цим посиланням.

Одна із складнощів при НС може торкнутися домашніх вихованців.

Рекомендації на випадок небезпеки

Також у пам’ятці розповідається, що робити у разі сирени, бомбардувань та з появою чужих військових.

Що робити, якщо чуєш сирену або йде обстріл

Що робити під час стрільби

Раніше "Телеграф" публікував рекомендації від Національної поліції щодо комплектування тривожного рюкзака, який стане в нагоді у випадку НС.