"Тривожна валізка", аптечка й карта бомбосховищ: що потрібно знати на випадок війни в Україні

Продуманий план дій і підготовлені речі першої необхідності допоможуть швидко зорієнтуватися, якщо розпочнеться велика війна

Звістки про можливі плани Росії щодо повномасштабного нападу на Україну з’являються щодня. У західних ЗМІ називають конкретні дати вторгнення, іноземних дипломатів закликають виїжджати з українських міст, а деякі авіакомпанії відмовилися від польотів над Україною. І поки ситуація залишається нестабільною і незрозумілою – доводиться розглядати всі варіанти розвитку подій, у тому числі найгірші. Тож мати план на випадок початку великої війни в Україні буде не зайвим. "Телеграф" нагадує, що класти в "тривожну валізку" й аптечку, де шукати схему підземних укриттів у вашому місті.

Тривожна валізка

Рекомендації про те, як правильно збирати "тривожну валізку", за останні кілька місяців давали військові, волонтери, поліційні та інші експерти. Важити такий "багаж", згідно з їхніми порадами, має близько 25 кілограмів.

Підготовленої їжі та води має вистачити приблизно на три доби. Серед продуктів, які можна використовувати: перловка, гречка, рис, вермішель, сухі овочі, вівсянка, тушонка, згущене молоко, консерви, цукор, чай, горіхи, сухофрукти.

Передбачливо зробіть ксерокопії документів, дубляжі ключів, випишете номери родичів і потрібні адреси.

Зібрану валізу краще розмістити в оселі ближче до виходу.

Що класти в "тривожну валізку":

Усі важливі документи та їх копії.

Гроші, як готівка, так і банківські картки.

Мобільні телефони та зарядні пристрої до них.

Ліхтарик, годинник, ніж, компас, блокнот, олівець.

Одяг і взуття.

Гігієнічні засоби.

Ліки.

Їжу та воду, посуд.

Сигнальні засоби.

Докладніше про те, які предмети потрібно зібрати в "тривожну валізку" — в інфографіці "Телеграфу".

Тривожна валізка. Дані: "Телеграф"

Тривожна аптечка

Окрім їжі, одягу, речей першої необхідності окремо слід приділити увагу аптечці. У "тривожному" варіанті мають бути такі медикаменти та предмети:

Ножиці, стерильний бинт, джгут.

Пластирі.

Рукавички

Жарознижувальне.

Протипростудне.

Знеболювальне.

Пігулки від алергії.

Антибіотик.

Антисептик.

Кровоспинне.

Антидіарейне.

Ліки від серцевого нападу.

Ліки для базової терапії тиску.

Якщо у вашому місті відбудеться атака, то про надзвичайну ситуацію сповістять сирени. Крім того, повідомлення про початок вторгнення з’являться на радіо, телеканалах і онлайн-медіа.

Розплануйте, як діятиме ваша сім’я у разі початку війни. Найкраще завчасно продумати маршрут, транспорт, місце зустрічі, спосіб підтримки зв’язку.

Додамо, що у кожному місті є карта розташування підземних укриттів, де можуть ховатися люди у разі атаки. Наприклад, зі схемою бомбосховищ Києва можна ознайомитись на сайті Київської держадміністрації. На інтерактивній карті ви можете знайти місце укриття, розташоване ближче до вашого будинку.

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