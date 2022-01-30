Тривога не привід божеволіти: прості поради, як перестати панікувати через страх війни

В Україні збільшується кількість людей, які відчувають страх через можливий початок війни

Останнім часом все більше людей в Україні відчувають себе тривожно через поширення інформації щодо посилення агресії з боку Росії та навіть ймовірного її вторгнення та розгортання повномасштабної війни та українських територіях. Побороти такий стан вкрай непросто, проте експерт поділився кількома простими порадами, які допоможуть заспокоїтися та втихомирити внутрішню тривогу.

Вказану інформацію психотерапевт оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі.

Як зменшити страх, пов'язаний із можливою війною?

Перш за все — не намагатися його перемогти, адже цей стан повністю відображає ситуацію, яка склалася і такі емоції є правильними. Тривожний стан потрібен кожному з нас, аби мобілізувати ресурси організму, аби врятуватися від небезпеки.

Не потрібно "підгодовувати" страх. Якщо ви систематично перевіряєте новини та безперестанно думаєте про війну, розмовляєте про вторгнення з власним оточенням — це провальна стратегія.

Намагайтеся стримати себе у кількох пунктах:

займайтеся медитацією — це заспокоює, розслабляє;

спробуйте відсторонитися від поганих думок;

перемикайте власний мозок на більш важливу та потрібну для вас інформацію або справи, адже "випадати" з повноцінного життя через страх ні в якому разі не можна. Періодично перевіряйте якийсь один канал із новинами, який ви вважаєте правдивим. Але робіть це виключно іноді!

Почніть кооперуватися з іншими. Домовтеся з близькими, колегами або друзями про те, що у випадку вторгнення ви одразу сповістите про це один одного. Або навіть можна створити власний чат. Повністю видаляти цю тему з власного життя не варто, адже вона також потрібна для повноцінної роботи мозку.

Підготує план. Дізнайтеся адреси розташування бомбосховищ у вашому населеному пункті. Зберіть усі важливі документи в одному місці та підготуйте "тривожну валізку". Чітко продумайте свій план заздалегідь, а ще краще — зафіксуйте його на папері або у смартфоні по пунктах.

Зверніть також увагу, що стан тривоги вважається абсолютно нормальною реакцією мозку на те, що відбувається навкруги. Але дозволяти йому повністю собою заволодіти не потрібно.

Раніше "Телеграф" у деталях розповідав, що робити, куди бігти та до кого звернутися, якщо повномасштабна війна в Україні настане вже завтра.