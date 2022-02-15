"Доведіть свою силу": три експрезиденти України зробили емоційну заяву

Дії Росії щодо України більше не дозволять статися жодному "Будапештському меморандуму", кажуть політики

До держав, які свого часу підтримали документ про відмову України від ядерної зброї, звернулися три колишні президенти — Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук. На їхню думку, через загрозу вторгнення Росії настав час довести, що документ був справжньою обіцянкою допомоги та підтримки, а не фікцією.

Докладніше про це пише "Цензор.Нет".

У заяві президентів є нагадування, що майже 30 років тому Україні презентували гарантії безпеки одразу п’ять держав. Усі вони мали свою ядерну зброю, але пропонували роззброюватися іншим. При цьому ракетно-ядерний потенціал нашої держави був дуже великим.

"На той час він був третім у світі, перевищуючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР", — повідомляється в тексті звернення.

Тепер же підписання такого документа Україна розцінює як обман через вчинки РФ, починаючи з 2014 року та окупації Криму з частиною Донбасу.

"Ми опинилися перед перспективою економічної блокади […]. Тим часом неприпустимість економічного тиску на Україну також була зафіксована одним із пунктів Будапештського меморандуму", — наголосили експрезиденти.

На їхню думку, замість гарантій, які були прописані у документі, нині наша країна отримує від Заходу лише заклики до іноземних громадян щодо необхідності виїхати через загрозу війни.

"Наразі вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим… Так доведіть свою справжню силу", — заявили колишні лідери України.

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Окрім іншого, вони додали, що якщо підписанти договору не підуть на стримування РФ, як країни-агресора, більше ніхто у світі не захоче позбуватися ядерної зброї. Все тому, що вона гарантуватиме спокій і цілісність країни.

Нагадаємо, що раніше в російському МЗС оголосили, що Україна не виконує своїх обіцянок щодо "позаблокового статусу", підписаного в 1990 році. При цьому про власне порушення Будапештського меморандуму, який насамперед передбачає дотримання територіальної цілісності України, у РФ чомусь не звітують.

Як відомо, дані західної розвідки вказували на те, що масштабне вторгнення російської армії може початися вже 15-16 лютого. Однак напередодні цих дат як вітчизняні, так і іноземні політики відзначилися новими заявами, які цілком можна розцінювати як зниження градуса військово-політичної напруги на сході країни.

Проте "Телеграф" писав, що слід знати кожному українцю на випадок можливої війни.