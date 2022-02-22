Обстрел Счастья не прекращается: местных жителей планируют эвакуировать (фото и видео)

Город остался без электроснабжения, поскольку снаряд прилетел в трансформатор на ТЭС.

Несколько дней подряд российские боевики обстреливают город Счастье в Луганской области. Днем ранее там остановили работу тепловой электростанции и закрыли КПВВ, а сейчас под прицельный обстрел оккупантов попали дома и трансформатор.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы Счастья продолжаются несколько часов. Город уже остался без электроснабжения, поскольку снаряды оккупантов попали в трансформатор и он загорелся. Восстановить электричество на данный момент невозможно, поскольку боевики РФ продолжают обстреливать украинский город.

Глава Луганской ОДА добавил, что если так и будет продолжаться, то местных жителей из Счастья эвакуируют.

"Места размещения людей определены, ГСЧС и Нацполиция готовы к эвакуации", — резюмировал Гайдай.

На видео также попал обстрел Луганской ТЭС, которая находится в городе Счастье. На кадрах видно тот самый пылающий трансформатор.

Также Гайдай показал фотографии с последствиями обстрела жилых домой. Российские наемники попали в многоэтажки по улице Донецкой и Гагарина. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, что днем ранее, 21 февраля, город Счастье остался без электроснабжения, воды и тепла. Повреждения были зафиксированы на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС, поэтому станцию пришлось остановить. Происходящее в городе предложили признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Ранее "Телеграф" сообщал, 19 февраля, в результате обстрелов украинских позиций погибли двое военнослужащих. Российские боевики били не только по украинский военных — под обстрел попал детский садик, когда там находились воспитанники.