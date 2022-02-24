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Противник боїться: у Міноборони розповіли про переможний бій тероборони

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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На Сумщині росіяни зазнають поразки Новина оновлена 24 лютого 2022, 22:14
На Сумщині росіяни зазнають поразки

"Кожен мінус ворога — наш плюс"

На Сумщині територіальна оборона відбила атаку російських військ. Противник відступив — поразку завдали зі стрілецької зброї. Російські агресори 24 лютого намагалися прорватися до міста.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також звернулася до українців, котрі готові боротися з ворогом. Маляр зазначила, що стрільба по машинах із солдатами ворога та пляшка запальної суміші з балкона завдають противнику непоправних втрат.

Згідно з інформацією від Сумської ОДА, у Глухові — спокійно, техніка ворога вирушила в напрямку Лебедин, Ромни. Російські агресори заблокували виїзди з Сум.

Нагадаємо, вночі Володимир Путін оголосив війну Україні. Російські війська обстріляли велику кількість українських населених пунктів, є жертви як серед військових, так і серед мирного населення.

В Україні багато міст вводять комендантську годину, а там де є метрополітен — він стає укриттям на випадок обстрілів.

Запеклі бої із загарбниками українська армія веде на півдні та сході України.

Раніше "Телеграф" писав про звернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до військових, українців, іноземних партнерів, у якому він закликав боротися і сказав, що росіяни вмиються власною кров’ю.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Сумська область
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