Противник боится: в Минобороны рассказали про победный бой теробороны

"Каждый минус врага — наш плюс"

В Сумской области территориальная оборона отбила атаку российских войск. Противник отступил — поражение нанесли из стрелкового оружия. Российские агрессоры 24 февраля пытались прорваться к городу.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Она также обратилась к украинцам, которые готовы бороться с врагом. Маляр отметила, что стрельба по машинам с солдатами врага и бутылка зажигательной смеси с балкона причиняют противнику непоправимые потери.

Согласно информации от Сумской ОГА, в Глухове спокойно, техника врага отправилась в направлении Лебедин, Ромны. Российские агрессоры заблокировали выезды из Сум.

Напомним, ночью Владимир Путин объявил войну Украине. Российские войска обстреляли множество украинских населенных пунктов, есть жертвы как среди военных, так и среди мирного населения.

В Украине многие города вводят комендантский час, а там где есть метрополитен — он становится укрытием на случай обстрелов.

Ожесточенные бои с захватчиками украинская армия ведет на юге и востоке Украины.

Ранее "Телеграф" писал про обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к военным, украинцам, иностранным партнерам, в котором он призвал бороться и сказал, что россияне умоются собственной кровью.