У Зеленского рассказали, где идут самые напряженные бои

Горячие точки по югу и востоку Украины

Российские войска, атаковавшие Украину, перегруппировываются во время оперативной паузы. При этом бои с украинскими защитниками происходят на разных позициях в близости от границ с Россией и Беларусью.

Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, одним из горячих направлений остается юг Украины. Российские войска бьют, в том числе и по гражданской инфраструктуре. "Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка", — сообщил Подоляк.

Не только отражают атаки противника, но и отбрасывают его назад украинские военные на Донетчине и Луганщине. "Телеграф" сообщал, что за города Луганской области идут ожесточенные бои.

На Донетчине российские оккупанты обстреляли больницу в Угледаре и атакуют "Градами" Мариуполь.

К атаке России на Украину причастна и Беларусь — через эту страну вошли войска агрессора, а также обстреляли Украину ракетами.

Отметим — стало известно о захвате оккупантами Чернобыльской АЭС и аэропорта Гостомеля на Киевщине.

Ранее "Телеграф" писал про введение комендантского часа в регионах Украины.