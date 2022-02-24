У Зеленского рассказали, где идут самые напряженные бои
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Горячие точки по югу и востоку Украины
Российские войска, атаковавшие Украину, перегруппировываются во время оперативной паузы. При этом бои с украинскими защитниками происходят на разных позициях в близости от границ с Россией и Беларусью.
Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, одним из горячих направлений остается юг Украины. Российские войска бьют, в том числе и по гражданской инфраструктуре. "Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка", — сообщил Подоляк.
Не только отражают атаки противника, но и отбрасывают его назад украинские военные на Донетчине и Луганщине. "Телеграф" сообщал, что за города Луганской области идут ожесточенные бои.
На Донетчине российские оккупанты обстреляли больницу в Угледаре и атакуют "Градами" Мариуполь.
К атаке России на Украину причастна и Беларусь — через эту страну вошли войска агрессора, а также обстреляли Украину ракетами.
Отметим — стало известно о захвате оккупантами Чернобыльской АЭС и аэропорта Гостомеля на Киевщине.
Ранее "Телеграф" писал про введение комендантского часа в регионах Украины.
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