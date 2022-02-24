В Угледаре российские войска обстреляли больницу - убиты 4 человека, 10 ранены

Пострадали шестеро медиков

В Угледаре российские войска обстреляли больницу. В результате обстрела 4 человека погибли, 10 ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко в своем Телеграм-канале.

"В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов. Состояние раненых разной степени тяжести", — сообщил глава ОГА.

В результате обстрела пострадали гражданские

Снаряд попал на территорию больницы

Отметим, ранее сообщалось о падении военного самолета ВСУ, в результате которого погибли 5 человек. Всего же на борту находилось 14 человек.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина сбила уже семь военных самолетов России и несколько вертолетов на подлете к Киеву.

Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.

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