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В Угледаре российские войска обстреляли больницу - убиты 4 человека, 10 ранены

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Оккупанты обстреляли больницу Новость обновлена 24 февраля 2022, 15:37
Оккупанты обстреляли больницу

Пострадали шестеро медиков

В Угледаре российские войска обстреляли больницу. В результате обстрела 4 человека погибли, 10 ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко в своем Телеграм-канале.

"В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов. Состояние раненых разной степени тяжести", — сообщил глава ОГА.

В результате обстрела пострадали гражданские
В результате обстрела пострадали гражданские
Снаряд попал на территорию больницы
Снаряд попал на территорию больницы

Отметим, ранее сообщалось о падении военного самолета ВСУ, в результате которого погибли 5 человек. Всего же на борту находилось 14 человек.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина сбила уже семь военных самолетов России и несколько вертолетов на подлете к Киеву.

Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.

"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".

Теги:
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