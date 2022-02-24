В Угледаре российские войска обстреляли больницу - убиты 4 человека, 10 ранены
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Пострадали шестеро медиков
В Угледаре российские войска обстреляли больницу. В результате обстрела 4 человека погибли, 10 ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко в своем Телеграм-канале.
"В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых – 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов. Состояние раненых разной степени тяжести", — сообщил глава ОГА.
Отметим, ранее сообщалось о падении военного самолета ВСУ, в результате которого погибли 5 человек. Всего же на борту находилось 14 человек.
На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина сбила уже семь военных самолетов России и несколько вертолетов на подлете к Киеву.
Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.
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