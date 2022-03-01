Зеленский поговорил с Байденом: что обсуждали
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Конкретных заявлений не последовало.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом.
Об этом на своей страничке в Twitter заявил Зеленский.
"Только что разговаривал с президентом США. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" — написал Зеленский.
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