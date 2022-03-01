Укр

Зеленский поговорил с Байденом: что обсуждали

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
174
Владимир Зеленский Новость обновлена 01 марта 2022, 19:31
Владимир Зеленский

Конкретных заявлений не последовало.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом.

Об этом на своей страничке в Twitter заявил Зеленский.

"Только что разговаривал с президентом США. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" — написал Зеленский.

Новость дополняется.

"Призрак Киева" летает на МиГ-29
Киев
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Призрак Киева" летает на МиГ-29
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Байрактары показали свою эффективность в уничтожении техники российских оккупантов
Украина срочно закупит еще больше разрушительных "Байрактаров"
Дата публикации
Категория
На фото - флаг КНР
Кулеба рассказал о важной позиции Китая по войне с Россией
Дата публикации
Категория
Военные из РФ обратились к своим сослуживцам
"Прекратите убивать украинцев": задержанные в Украине военные РФ сделали обращение (видео)
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)