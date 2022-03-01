Зеленский назвал альтернативу вступления Украины в НАТО: подробности
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Глава государства рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным журналистам и рассказал о шестом дне войны в Украине.
Глава государства потребовал от НАТО выработать гарантии безопасности для Украины, если она не вступит в военно-политический союз.
"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО… Потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", — заявил Зеленский в интервью агентству Reuters во вторник.
Глава государства уточнил, что Киеву нужны юридические гарантии безопасности, которые включали бы гарантии территориальной целостности, защиты границ, а также особые отношения Украины со всеми соседями и безопасность.
Также Зеленский заявил, что Украина заставила Европу признать, что ее собственная безопасность связана с безопасностью Запада.
Напомним, что президент Украины во вторник, 1 марта, выступил на заседании Европарламента, после чего вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.
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