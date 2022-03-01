"Цю ніч краще провести в укриттях": Кличко звернувся до киян (відео)

У столиці все ще лишається неспокійно.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці із закликом провести цю ніч в укриттях, після того, як російські війська завдали ракетного удару по телевізійній вежі.

Відповідне звернення було оприлюднено у його телеграм-каналі.

Він нагадав, що за попередньою інформацією з вежі було завдано два ракетні удари, через що загинули п’ять мирних жителів, які просто йшли тротуаром неподалік місця влучення.

"Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями! Будьте максимально обережні. Цю ніч краще провести в укриттях", — сказав мер.

Кличко зазначив, що зараз фахівці ведуть роботи з відновлення мовлення українського телебачення і вже частково відновили цифрове мовлення. Крім того, їх можна дивитися в кабельних та супутникових мережах, а також онлайн.

Нагадаємо, "Телеграф" веде текстову трансляцію головних подій, пов’язаних із військовим вторгненням росії в Україну: " Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч "